Путин принял участие в праздновании 80-летия Курской битвы

Президент России Владимир Путин посетил торжественное мероприятие по случаю 80-летия победы советских войск в битве на Курской дуге. Ее важность для исхода Второй мировой войны невозможно переоценить, заявил глава государства.
«В этом сражении нацисты надеялись на реванш после поражения в Сталинградской битве, но советские войска “их остановили и погнали вспять к своему уже неминуемому, неизбежному краху”, заявил глава государства, добавив, что “вермахту не помогли никакие “тигры”, “пантеры” и прочая нечисть”
Президент также вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии, заявив, что вся тяжесть боев в ходе спецоперации лежит на солдатах, находящихся на передовой.
«Все наши бойцы сражаются смело, решительно. Преданность Родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции», — сказал он.
Путин вручил золотые звезды Героя России лейтенантам Александру Леваку и ефрейторам Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву — членам танкового экипажа, который не только одержал победу в бою, но и спас бойцов подбитого российского танка. Звания Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Баксиков, а ефрейтор Илья Гаврилов получил медаль «За отвагу».