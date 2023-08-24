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Спецоперация на Украине
00:30 (мск), источник: Ведомости

Путин принял участие в праздновании 80-летия Курской битвы

Президент России Владимир Путин посетил торжественное мероприятие по случаю 80-летия победы советских войск в битве на Курской дуге. Ее важность для исхода Второй мировой войны невозможно переоценить, заявил глава государства.

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Президент России Владимир Путин посетил торжественное мероприятие по случаю 80-летия победы советских войск в битве на Курской дуге. Ее важность для исхода Второй мировой войны невозможно переоценить, заявил глава государства.

Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить: она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны.

Владимир Путин
президент РФ

«В этом сражении нацисты надеялись на реванш после поражения в Сталинградской битве, но советские войска “их остановили и погнали вспять к своему уже неминуемому, неизбежному краху”, заявил глава государства, добавив, что “вермахту не помогли никакие “тигры”, “пантеры” и прочая нечисть”

Президент также вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии, заявив, что вся тяжесть боев в ходе спецоперации лежит на солдатах, находящихся на передовой.

«Все наши бойцы сражаются смело, решительно. Преданность Родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции», — сказал он.

Путин вручил золотые звезды Героя России лейтенантам Александру Леваку и ефрейторам Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву — членам танкового экипажа, который не только одержал победу в бою, но и спас бойцов подбитого российского танка. Звания Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Баксиков, а ефрейтор Илья Гаврилов получил медаль «За отвагу».

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