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05:16 (мск), источник: © РИА Новости

Маск намерен подать в суд на фонд Сороса из-за «подавления» свободы слова

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что намерен подать в суд на фонд «Открытое общество» известного финансиста и филантропа Джорджа Сороса, чтобы остановить подавление им свободы слова.

Источник: AP 2023

В России «Открытое общество» и «Открытое общество — фонд содействия» Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.

«Так точно. Х (бывшая соцсеть Twitter) подаст в суд, чтобы остановить это», — написал Маск в своем аккаунте в Х.

Его комментарий был опубликован в ответ на публикацию статьи журналиста Бена Скаллана, в которой утверждается, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуру в Ирландии и Шотландии. Это, как следует из статьи, включает в себя полицейские обыски жилищ, проверки личных телефонов и компьютеров граждан.

Основанием для таких мер, говорится в материале Скаллана, является насаждаемый организациями Сороса и политиками тезис о якобы росте числа преступлений на почве ненависти среди местного населения в этих регионах. Как пишет журналист, «целью распространения дезинформации, разжигающей ненависть, является оправдание драконовских мер по подавлению свободы слова».

Маска и Сороса связывает давняя история неприязни. В мае бизнесмен опубликовал твит, в котором написал, что Сорос ненавидит все человечество, и сравнил его с Магнето — антагонистом в серии комиксов про супергероев-мутантов «Люди Икс».

Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и «евромайдан» в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.

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