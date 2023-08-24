Маск намерен подать в суд на фонд Сороса из-за «подавления» свободы слова

В России «Открытое общество» и «Открытое общество — фонд содействия» Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.
«Так точно. Х (бывшая соцсеть Twitter) подаст в суд, чтобы остановить это», — написал Маск в своем аккаунте в Х.
Его комментарий был опубликован в ответ на публикацию статьи журналиста Бена Скаллана, в которой утверждается, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуру в Ирландии и Шотландии. Это, как следует из статьи, включает в себя полицейские обыски жилищ, проверки личных телефонов и компьютеров граждан.
Основанием для таких мер, говорится в материале Скаллана, является насаждаемый организациями Сороса и политиками тезис о якобы росте числа преступлений на почве ненависти среди местного населения в этих регионах. Как пишет журналист, «целью распространения дезинформации, разжигающей ненависть, является оправдание драконовских мер по подавлению свободы слова».
Маска и Сороса связывает давняя история неприязни. В мае бизнесмен опубликовал твит, в котором написал, что Сорос ненавидит все человечество, и сравнил его с Магнето — антагонистом в серии комиксов про супергероев-мутантов «Люди Икс».
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и «евромайдан» в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.