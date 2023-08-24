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03:05 (мск), источник: © РИА Новости

Байден и Трамп собираются смотреть дебаты республиканцев

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что попробует посмотреть дебаты республиканских кандидатов на выборах, его предшественник Дональд Трамп также намерен включить трансляцию.

Источник: Reuters

«Я попробую посмотреть столько, сколько смогу», — сказал Байден журналистам.

Он отметил, что не имеет никаких ожиданий от мероприятия. Президент США находится в очередном отпуске на озере Тахо в штате Невада.

Источники телеканала CNN в окружении Трампа сообщили, что бывший президент в кругу небольшого количества советников тоже собирается смотреть мероприятие «хотя бы частично».

Первые дебаты кандидатов в борьбе за республиканскую номинацию начнутся в 04:00 мск в Милуоки, штат Висконсин. Участвовать в публичном споре, как ожидается, будут восемь претендентов. Трамп за пять минут до начала мероприятия выпустит предварительно записанное интервью, в дебатах на данном этапе он участвовать не захотел.

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