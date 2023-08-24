13:20 (мск), источник: © РИА Новости
СМИ: Норвегия решила передать Украине F-16
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение передать Украине истребители F-16, сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на источники.
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«Несколько независимых источников подтвердили телеканалу TV 2, что Норвегия решила передать Украине F-16. Таким образом, Норвегия становится третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, предоставившей Украине боевые самолеты F-16», — говорится в сообщении.
Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42.
Согласно британскому изданию Times, в Пентагоне не рассматривали как реалистичный сценарий того, что иностранные пилоты будут принимать участие на истребителях F-16 в боевых действиях на Украине.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.