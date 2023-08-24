Байден объявил о новых санкциях против России

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», — говорится в заявлении.
Подробности о санкциях не приводятся. Кроме того, Байден поздравил Украину с днем независимости и заявил, что США и дальше продолжат оказывать Киеву необходимую помощь.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова еще в ноябре 2022 года сообщила, что российская сторона готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий, их законным опекунам, десятки уже возвращены. Она подчеркивала, что каждый ребенок, у которого есть законные представители, опекуны, родители, будет возвращен. В марте Москалькова сообщила, что нет ни одного случая, когда украинских детей отказались бы передать их родным. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с февраля 2022 года в Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 730 тысяч детей, из них 2 тысячи — сироты. Она отметила, что Россия готова отработать каждый случай разлучения детей с Украины с семьями, если будут выявлены такие ситуации. Львова-Белова сообщила также, что ее аппарат содействовал воссоединению 25 детей со своими родными, проживающими на территории Украины и других стран, а сообщения западных СМИ о так называемой «депортации» являются не чем иным как сфабрикованным мифом — для дискредитации РФ в глазах мировой общественности.
Детский омбудсмен напомнила озвученную президентом РФ Владимиром Путиным позицию страны, что, если у ребенка есть родители, обладающие соответствующими правами, или родственники, то Россия содействует их воссоединению.
Президент РФ ранее заявил, что история с похищением детей из Украины якобы Россией раздута, на самом деле была предпринята попытка спасения из детских домов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.