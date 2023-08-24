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15:59 (мск), источник: © РИА Новости

Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина, заявил Зеленский

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Источник: © РИА Новости

«Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение», — сказал Зеленский на брифинге, комментируя крушение самолета с Пригожиным. Его слова приводит украинское агентство УНИАН.

По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Cогласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося.

Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. СК РФ сообщил, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

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