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16:52 (мск), источник: Ведомости

Название БРИКС не будут менять после присоединения шести стран

Название БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) останется прежним после приглашения в объединение еще шести стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Источник: РИА "Новости"

«Все за то, чтобы название осталось, это уже стало брендом. Никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного. Мне кажется, все понимают, что лучше оставить все, как есть. Это будет подчеркивать преемственность всей нашей работы», — сказал он.

Страны БРИКС подписали итоговую декларацию по итогам саммита. Она получила название «Йоханнесбург-2». Официальные приглашения на вступление в БРИКС получили Аргентина, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г. Позже Лавров объяснил, что ​​при принятии решений о приглашении стран учитывались их вес, авторитет и позиции на международной арене.

Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите по видеосвязи, очно Россию на мероприятии представил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Справка
Лидеры БРИКС договорились принять шесть новых членов. Какие страны войдут в объединение?Лидеры стран БРИКС договорились принять в организацию шесть новых членов — Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Эфиопию. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита. Шесть государств станут полноценными членами объединения с 1 января 2024 года и в этом качестве примут участие уже в следующем саммите
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