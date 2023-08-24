Ученые полностью расшифровали Y-хромосому человека Она считалась самой сложной для расшифровки
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Главные новости к вечеру 24 августа
20:57 (мск), источник: Газета.Ру

Сальдо рассказал Путину о погибших после подрыва Каховской ГЭС

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле сообщил ему, что после подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек, передает ТАСС.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

По словам Сальдо, последствия разрушения ГЭС и плотины были практически ликвидированы. Были восстановлены электроснабжение, газоснабжение и размытые дороги, а также восстановлена связь, рассказал он.

Президент, комментируя ситуацию в регионе после ЧП, отметил, что при оценке возможности возвращения людей в зону затопления необходимо «смотреть по каждой семье».

Как сообщали в пресс-службе президента, Путин и Сальдо сегодня обсудят вопросы завершения ликвидации последствий аварии на Каховской плотине.

В Херсонской области в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Города Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки сильно затопило. Некоторые населенные пункты оказались практически полностью под водой, уровень которой поднимался на 12 метров.

Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве плотины. Точная причина разрушения пока не установлена.

Следите за развитием темыРазрушение Каховской ГЭС
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Охомутала мальчика»: певец Марсель назвал причину расставания с Ириной Дубцовой
Трамп считает, что Байден не дотянет до выборов 2024 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирэнергетика