Сальдо рассказал Путину о погибших после подрыва Каховской ГЭС

По словам Сальдо, последствия разрушения ГЭС и плотины были практически ликвидированы. Были восстановлены электроснабжение, газоснабжение и размытые дороги, а также восстановлена связь, рассказал он.
Президент, комментируя ситуацию в регионе после ЧП, отметил, что при оценке возможности возвращения людей в зону затопления необходимо «смотреть по каждой семье».
Как сообщали в пресс-службе президента, Путин и Сальдо сегодня обсудят вопросы завершения ликвидации последствий аварии на Каховской плотине.
В Херсонской области в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Города Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки сильно затопило. Некоторые населенные пункты оказались практически полностью под водой, уровень которой поднимался на 12 метров.
Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве плотины. Точная причина разрушения пока не установлена.