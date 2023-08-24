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21:36 (мск), источник: РБК

Пушилин доложил Путину о ситуации на флангах в Артемовске

Ситуация на флангах линии соприкосновения в районе Артемовска (Бахмута) стабилизируется, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: Пресс-служба Президента России

«Другая горячая точка — это артемовское направление. По флангам, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», — заявил Пушилин, оценивая ситуацию с контрнаступлением ВСУ.

Также Пушилин оценил в качестве «горячей точки» рубеж Урожайное — Старомайорское на южнодонецком направлении. По его словам, ВСУ тоже совершает там постоянные атаки и пытается закрепиться.

10 августа Пушилин, говоря о боях в Клещеевке к юго-западу от Артемовска, заявил, что от города ничего не осталось. Также он сообщил, что ВСУ зашли в поселок Урожайное и закрепились на севере.

Клещеевка перешла под контроль России в январе. В мае российские войска установили контроль над Артемовском. В обоих случаях основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что населенные пункты были взяты исключительно силами ЧВК.

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