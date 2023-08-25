США назвали условием разморозки активов РФ выплату ущерба Украине

«Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях их стран останутся замороженными, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине, и рассмотрели дальнейшие способы привлечь Россию к ответственности», — говорится в заявлении.
Участники переговоров, как отмечается в заявлении, обсудили способы привлечения России к ответственности за разрушения на Украине. Детали не приводятся. Представители пяти стран заявили о готовности поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
Франция заблокировала средства российского ЦБ на €22 млрд, а также примерно €150 млн — на счетах частных лиц. $2,5 млрд активов РФ заморожены в Италии, $20,95 млрд — в Великобритании, $330 млрд — в США. В Германии заблокированы порядка €5,32 млрд средств ЦБ и отдельных физлиц.
22 августа министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство и Центробанк подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские. Вслед за этим Finаncial Times со ссылкой на европейских чиновников написала, что переговоры России и ЕС по возможному обмену не ведутся.