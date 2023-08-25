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00:16 (мск), источник: Коммерсантъ

США назвали условием разморозки активов РФ выплату ущерба Украине

Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине. Об этом говорится в заявлении советника по национальной безопасности США Джейка Салливана по итогам переговоров с европейскими коллегами.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях их стран останутся замороженными, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине, и рассмотрели дальнейшие способы привлечь Россию к ответственности», — говорится в заявлении.

Участники переговоров, как отмечается в заявлении, обсудили способы привлечения России к ответственности за разрушения на Украине. Детали не приводятся. Представители пяти стран заявили о готовности поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Франция заблокировала средства российского ЦБ на €22 млрд, а также примерно €150 млн — на счетах частных лиц. $2,5 млрд активов РФ заморожены в Италии, $20,95 млрд — в Великобритании, $330 млрд — в США. В Германии заблокированы порядка €5,32 млрд средств ЦБ и отдельных физлиц.

22 августа министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство и Центробанк подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские. Вслед за этим Finаncial Times со ссылкой на европейских чиновников написала, что переговоры России и ЕС по возможному обмену не ведутся.

Лусине Баласян.

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