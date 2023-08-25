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03:12 (мск), источник: Известия

Россиян предложили страховать от врачебных ошибок

Россиян планируют страховать от ошибок врачей. Законопроект «Об обязательном страховании профессиональной ответственности медицинских работников» готовится к внесению в Госдуму зампредом комитета по охране здоровья Сергеем Леоновым, выяснили «Известия».

Источник: Известия

Согласно документу, в случае с частными клиниками страховые взносы должны будут оплачивать сами лечебные учреждения, а за персонал государственных больниц предлагается заплатить федеральному бюджету.

«Введение подобной системы страхования позволит упростить выплату компенсации пациентам, пострадавшим в результате неправильных действий врачей, а также их родственникам. Кроме того, это позволит добиться снижения количества врачебных ошибок, допущенных из-за недостаточной квалификации или халатности», — говорится в проекте документа, с которым ознакомились «Известия».

Там отмечается, что этот механизм страхования позволит защитить и самих медработников.

«В настоящее время в случае принятия судом решения в пользу пациента по иску о взыскании ущерба именно врачам приходится выплачивать компенсацию. Страхование профессиональной ответственности позволит избавить их от этого, хотя, разумеется, частнопрактикующим медработникам будет необходимо вносить страховые взносы за свой счет», — замечают авторы проекта.

Кроме того, предлагается ввести обязательное страхование жизни и здоровья самих медработников. Как отмечается в документе, это позволит обеспечить врачам и санитарам достойное лечение в случаях, когда они при исполнении профессионального долга заразились каким-либо заболеванием или получили травму.

«По данным Следственного комитета РФ, только за первые пять месяцев 2023 года в суды было направлено 62 уголовных дела, возбужденных против врачей, допустивших ошибки при оказании помощи пациентам. В 2022 году таких дел было возбуждено 175, в 2021 году — 178», — пояснил необходимость разработки законопроекта его автор, зампред комитета ГД по здравоохранению Сергей Леонов.

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