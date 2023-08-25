Минобороны поставит войскам больше боевых роботов семейства «Уран»

По словам собеседников издания, речь идет о машинах серии «Уран-6» — это роботы-саперы, предназначенные для уничтожения минных полей. Также планируется увеличить количество комплексов «Уран-14», созданных для тушения пожаров и уничтожения завалов в зонах максимальной опасности, в том числе под артиллерийским обстрелом.
Решение по закупкам боевых роботов «Уран-9» пока не принято.
Роботы семейства «Уран» имеют богатый боевой путь. Саперный «Уран-6» использовался для очистки местности после боев в Нагорном Карабахе, а также в Сирии. «Уран-14» регулярно используется там, где возникают пожары. К примеру, в 2019 году роботы-пожарные участвовали в ликвидации последствий взрыва на арсенале в Ачинске.
«Роботы-саперы в основном используются для разминирования занятых территорий. Поэтому сейчас расширение их применения вполне разумно. Они будут полезны, поскольку обеспечивают сплошное разминирование без участия людей. Робот используется там, где человек может пропустить или не заметить. Он ведет сплошное разминирование без перерывов и без ошибок», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.