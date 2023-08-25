Орбан: решение Украины прекратить транзит газа из России наносит ущерб Венгрии

БУДАПЕШТ, 25 августа. /ТАСС/. Санкции Евросоюза против России, взрыв газопровода «Северный поток» и решение Украины прекратить в 2024 году транзит российского газа нанесли ущерб энергобезопасности Венгрии, которая вынуждена искать новые пути импорта энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.
Он напомнил, что в свое время российский газ поступал в Европу через территорию Украины «и все было хорошо», однако потом ситуация значительно усложнилась из-за санкций против России, а также диверсии на газопроводе «Северный поток». «Он был взорван, и все знают, кто это сделал», — заявил глава правительства. Кроме того, «украинцы говорят, что с 2024 года через них не будет поступать газ», сказал Орбан по поводу намерения Киева не продлевать истекающее в следующем году транзитное соглашение.
Чтобы обеспечить свою энергобезопасность, подчеркнул он, Венгрия вынуждена искать новые источники и маршруты доставки энергоносителей, рассчитывая на поставки газа из Азербайджана и Туркмении через Турцию, которая становится ключевым транзитным государством. По словам Орбана, Турция «держит руку на газовом кране». «Если он открыт, то газ поступает, если закрыт, то газ не идет», — сказал он о газопроводе «Турецкий поток» и его ответвлениях, по которым российский газ экспортируется в Европу, в том числе в Венгрию.
Кроме того, в перспективе Будапешт рассчитывает на поставки сжиженного природного газа из Катара, который может поступать на терминалы в портах Хорватии, а оттуда — в сторону Венгрии. Все эти вопросы Орбан обсуждал в минувшие выходные дни с лидерами Азербайджана, Катара, Туркмении и Турции, побывавшими в венгерской столице по случаю национального праздника — Дня святого Иштвана.
Россия пока остается основным поставщиком газа в Венгрию. В сентябре 2021 года компания MVM заключила с «Газпромом» два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд кубометров газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода «Северный поток» было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту — по «Турецкому потоку» и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в страну поступило 4,8 млрд куб. м газа.