Ученые объяснили появление в океане осьминожьих «детских садов» Скопление осьминогов у побережья Калифорнии оказалось вызвано вулканами
Фоторепортажи
16Жара в мире
10Европа переживает аномальную жару
Главное
Спецоперация на Украине
12:05 (мск), источник: РБК

Си Цзиньпин предложил Моди деэскалацию на границе

На полях саммита БРИКС китайский лидер Си Цзиньпин предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди «активировать усилия» по деэскалации конфликта на границы стран, сообщает CNN.

Источник: AP 2023

МИД Китая заявил, что лидеры стран «провели откровенный и углубленный обмен мнениями по текущим китайско-индийским отношениям». Как говорится в заявлении индийского МИДа, «стороны провели позитивное, конструктивное и углубленное обсуждение решения вопросов» границы.

Общепризнанной границы между Индией и Китаем в Гималаях нет. Линия фактического контроля протяженностью более 4 тыс. км была утверждена после пограничной войны между двумя странами в 1962 году. Пекин и Нью-Дели продолжают оспаривать эти территории.

Один из последних конфликтов произошел в июне 2020 года. Тогда в результате столкновений на границе погибли 20 индийских военных. Нью-Дели сообщал и о потерях с китайской стороны, не уточняя цифр. Причиной инцидента индийские власти называли нарушение Китаем статус-кво. В январе Reuters писал о рисках нового конфликта на границе Индии и Китая.

Справка
Лидеры БРИКС договорились принять шесть новых членов. Какие страны войдут в объединение?Шесть государств станут полноценными членами объединения с 1 января 2024 года и в этом качестве примут участие уже в следующем саммите. При этом название организации решили не менять: БРИКС — это уже устоявшийся бренд
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кто взорвал Пригожина
Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Главное
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия