«На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка, Старомихайловка Донецкой Народной Республики», — сообщил Конашенков.
В общей сложности за сутки противник потерял на этом направлении до 260 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.
Также ВСУ на этом направлении лишились танка, двух боевых машин пехоты (БМП), двух автомобилей, польской самоходной артиллерийской установки Krab и двух гаубиц Д-20.
Кроме того, на южнодонецком направлении группировка «Восток» с оперативно-тактической авиацией и артиллерией отразили атаку ВСУ у населенного пункта Сладкое в ДНР и поразили подразделения 38-й бригады морской пехоты ВСУ у Урожайного в ДНР. В этих боях уничтожено до 125 украинских боевиков, три автомобиля, польская самоходная артиллерийская установка Krab, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Ранее в этот день группировка «Юг» сообщила об уничтожении двух складов боеприпасов и двух пунктов временной дислокации ВСУ у Григорьевки и Уманского в ДНР. Помимо этого, в Дзержинске и Адеевке уничтожили пикапы с украинскими диверсантами, боевую бронемашину и позицию гранатомета СПГ.
До этого, 23 августа, сообщалось, что российские бойцы за сутки уничтожили на донецком направлении до 180 военных ВСУ. Отмечалось, что на этом направлении Российская армия отразила три атаки штурмовых групп ВСУ. Они произошли в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка в ДНР. Кроме того, у Середрянки и Дроновки были ликвидированы два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.