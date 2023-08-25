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Главные новости Беларуси за рабочую неделю
Подборка самых популярных новостей за 21 — 25 августа по версии читателей сайта.
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Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство — госсоветник президента
В среду, 25 августа, госсоветник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов сообщил о нацеленности вступить в Союзное государство. В беседе с РИА Новости политик отметил, что для вступления в Союзное государство является одним из приоритетов. Именно поэтому, по его словам, так важно признание республики Минском.
46-летний машинист электрички Столбцы-Минск умер во время движения поезда
Помимо этого, в среду произошёл несчастный случай на железной дороге — 46-летний машинист электрички Столбцы-Минск умер во время движения поезда. По информации КП, машинисту электрички стало плохо в пути. К моменту, когда на станцию Койданово прибыла машина скорой помощи, машинист умер. Причиной стала, скорее всего, острая сердечная недостаточность.
Под Тверью 10 человек погибли при крушении частного самолета. Среди них, возможно, был Евгений Пригожин
Одной из самых резонансных новостей на этой неделе стала авиакатастрофа, в которую попал бизнес-джет Embraer. Трагедия произошла неподалеку от села Куженкино Бологовского района Тверской области. По информации агентства БЕЛТА со ссылкой на ТАСС, среди пассажиров, возможно, значился Евгений Пригожин. Самолет следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. Позже Росавиация сообщила, что Пригожин значился среди пассажиров рейса.
Налоговая предупредила белорусов о новом виде мошенничества
В МНС Беларуси рассказали, что мошенники начали представляться налоговыми инспекторами и пытаются узнать паспортные данные либо номер карточки жертвы, пишет КП. В МНС напоминают, что налоговые органы никогда не просят назвать по телефону, через мессенджер или по электронной почте паспортные данные граждан, это может произойти только при личном приеме.