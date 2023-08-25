Ученые выявили механизмы принятий решений в мозге Мозг «перелистывает» варианты во время выбора лучшего
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
18:58 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: конфликт на Украине, судя по всему, заходит в тупик

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украина и её союзники отрицают, что в 2023 году конфликт зайдет в тупик, но некоторые чиновники утверждают, что такой исход становится все более вероятным, поскольку успехи на поле боя достигаются слишком медленно, передает агентство Блумберг.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Как отмечает агентство, союзники Украины опасаются, что конфликт затягивается, а надежды на то, что украинские войска добьются перелома в 2023 году, угасают.

«Публично Киев и его союзники отрицают, что в этом году война зайдет в тупик, но в частном порядке некоторые чиновники предупреждают, что это становится все более вероятным, поскольку успехи достигаются медленно», — пишет агентство.

Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала «контрнаступления», за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти «на протяжении гораздо большего числа месяцев», а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Скелет молодой телеведущей нашли под шоссе
Немцы подняли на смех приунывшую из-за России Бербок
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта