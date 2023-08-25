Мятежники потребовали от посла Франции покинуть Нигер за 48 часов

«Сегодня, в пятницу, военный совет в Нигере попросил французского посла покинуть страну в течение 48 часов, после того как тот отказался подчиниться вызову МИДа в путчистском правительстве к нему», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны, которое передает сайт.
При этом телеканал указывает, что министерства иностранных дел Нигера, Мали и Буркина-Фасо сделали совместное заявление, в котором говорилось, что командующий военным советом в Нигере генерал Абдурахман Тчиани разрешил вооруженным силам Мали и Буркина-Фасо вторгаться на территорию Нигера, если в ситуацию вмешается Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Ранее, 19 августа, политолог Вава Мандимбисуа Ракутуаривундзи из Мадагаскара заявил, что к мятежу в Нигере привело желание населения избавиться от господства Франции. Причем малагасийцы — жители острова, поддержали мятежников из Нигера, заявив, что Мадагаскар должен последовать их примеру.
Масштабная протестная акция жителей Нигера состоялась 12 августа у военной базы Франции. Местные жители вышли на митинг, чтобы выразить несогласие с тем, что Франция вмешивается во внутренние дела их государства. По их словам, французские военные атаковали бойцов президентской гвардии африканской страны в районе Тиллабери, нарушив ее воздушное пространство.
Протестующие в Нигере уже проводили акцию с антифранцузскими лозунгами 31 июля. Они требовали закрыть все иностранные базы в стране. В тот же день военные, пришедшие к власти в стране, заявили, что Нигер прекращает поставки золота и урана во Францию.
Президентская гвардия организовала мятеж в Нигере 26 июля. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее, а на следующий день они объявили, что он смещен. Веннослужащие ввели в стране комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день работа всех учреждений республики была приостановлена.