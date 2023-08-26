Небензя призвал обратить внимание на угрозу США безопасности в северо-восточной Азии

«Созыв сегодняшнего заседания — не более чем циничная и лицемерная попытка США нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от безрассудных и эскалационных действий Вашингтона и союзников в регионе, которые и являются реальным источником угроз международному миру и безопасности», — сказал он.
Постпред РФ отметил, что Вашингтон совместно с Токио и Сеулом на регулярной основе нагнетают обстановку вокруг Корейского полуострова и соседних стран. Небензя подчеркнул, что США «в традиционной манере переводят стрелки и обвиняют других, не признавая за собой ответственности» за эскалацию в регионе.
Ранее, 4 августа, постоянное представительство КНДР при ООН и других международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество осудить распространение ядерного оружия США. Отмечается, что от США исходит угроза международному миру и безопасности, а также системе нераспространения ядерного оружия. Также в заявлении указывается, что КНДР является «ответственным ядерным государством».
При этом ранее, 20 июля, министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что Северная Корея сможет применить ядерное оружие в случае захода стратегической подводной лодки Военно-морских сил США в южнокорейский порт Пусан.
До этого, 11 июля, стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приняли программу о сотрудничестве в 11 сферах, в том числе в области борьбы с терроризмом, распространения ядерного оружия и угроз в киберсфере.
Ранее, 13 июня, Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий «по борьбе с финансированием ракетной программы» КНДР. Переговорщик по ядерной программе со стороны Сеула Ким Гон и специальный представитель США по Северной Корее Сон Ким подчеркнули важность донести до КНДР тот факт, что ее провокации приведут к соответствующим последствиям.