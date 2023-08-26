Балицкий заявил, что Россия владеет всеми данными о городе Запорожье

«У нас практически полное понимание есть, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде. То есть мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории», — рассказал Балицкий.
Он отметил, что не только в Запорожье, но и во многих других городах, которые пока остаются под контролем Киева, находится большое количество местных жителей, которые «с удовольствием рассказывают ситуацию», ждут и готовы помочь российской армии, чтобы «быстрее избавиться от украинского нацистского режима».
«Соответственно, вопроса по тому, что у них происходит, у нас нет — мы знаем все, что у них происходит, и знаем большую часть дислокаций противника, которые очень часто находятся на объектах, где дети или общежития, заводские общежития, прячутся в ПТУ, поэтому не всегда есть возможность наносить ракетные удары, но когда она есть, мы это делаем», — рассказал врио губернатора.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.