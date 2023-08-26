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10:50 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поздравил Абхазию с 15-летием международного признания

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой президента Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной международного признания независимости республики, отметив, что страна добилась значительных успехов в построении демократической государственности и национальной экономики.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю 15-й годовщины международного признания независимости республики Абхазия… За прошедшие полтора десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики. Между нашими странами налажены отношения союзничества и стратегического партнёрства», — говорится в телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении актуальных экономических и социальных задач.

«Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — мира, благополучия и процветания», — заключил российский лидер.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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