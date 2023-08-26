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Спецоперация на Украине
12:43 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме предостерегли Киев от идеи вторжения в Крым

Шеремет: попытка вторжения ВСУ в Крым будет точкой в существовании Украины.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Попытка украинской армии начать наземную операции в отношении Крыма получит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов в эфире украинского телеканала заявил, что «освобождение крымчан не за горами» и пообещал начать наземную операцию в Крыму.

«Их наземная операция закончится, не успев начаться. Попытка вторжения в Крым получит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины», — сказал Шеремет агентству.

По его мнению, украинскому народу пора взбунтоваться и прогнать «власть убийц и террористов», засевших в Киеве.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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