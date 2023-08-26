Медведев заявил об угрозе третьей мировой войны

«Я скажу прямо, если бы они [сигналы] их услышали, было бы лучше, сомнений нет. Во всяком случае, мир бы сегодня не стоял перед угрозой третьей мировой войны. По сути, наши оппоненты активно всех к этому толкают», — сообщил политик.
Замглавы Совбеза объяснил, что жёсткий ответ Российской Федерации на агрессию Грузии в отношении Южной Осетии в 2008 году был одним из таких сигналов, который должен был дать понять США и НАТО, что к беспокойству Москвы по поводу международной безопасности нужно относиться внимательно. Но на Западе сигнал услышан не был, констатировал Медведев.
Также в интервью Медведев рассказал, что в августе 2008 года в руководстве России не проводилось специальных консультаций касательно агрессии Грузии в отношении Южной Осетии. В тот момент требовались незамедлительные действия, а альтернативы военному ответу не было.