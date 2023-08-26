Маск предложил минюсту США подать иск против самого ведомства

Так он прокомментировал высказывание американского профессора экономики Алекса Табарукка о минюсте США.
«Знаете, кто еще продвигает идею того, что только граждане США могут подавать заявление на работу? Министерство юстиции США», — сказал профессор.
24 августа министерство юстиции подало иск против корпорации Space Exploration Technologies (SpaceX), гендиректором которой является Илон Маск, за дискриминацию беженцев и лиц, получивших убежище, при приеме на работу. В иске утверждается, что с сентября 2018 года по май 2022 года SpaceX регулярно отговаривала просителей убежища и беженцев от подачи заявлений и отказывала им в приеме на работу.
Ранее Маск был замечен в решении кадровых вопросов своих компаний в мае. Тогда он заявил, что сам будет одобрять все наймы, в том числе подрядчиков, в компании Tesla. По словам источника CNBC, сотрудники восприняли это заявление Маска либо как мягкое замораживание найма, либо как сигнал о том, что бизнесмен вновь возобновляет свое внимание к автомобильной компании из-за снижающихся доходов.