Politico узнала о рекордных пожертвованиях Трампу после его фото в тюрьме

Штаб Трампа предоставил газете информацию, согласно которой всего после ареста кандидат собрал $7,1 млн.
Сбор такого объема средств обеспечила продажа мерча с фото Трампа, сделанного во время ареста (такой снимок называется магшот). Его печатают на футболках, кепках, плакатах, наклейках и т. д. На них также нанесен слоган «Никогда не сдавайся». Цена товаров — от $12 до $34.
На снимке Трамп выглядит хмурым, чтобы казаться «вызывающим», это было сделано намеренно, говорили источники CNN из команды политика.
Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) и провел там около 20 минут под формальным арестом. Помимо фотографирования, он прошел через другие стандартные процедуры: сдал отпечатки пальцев, были установлены его вес (97,5 кг) и рост (190 см). В этом году Трамп уже подвергался формальным арестам, но его магшот был сделан и опубликован впервые. Политик заявил, что посещение тюрьмы вызвало у него «неприятное чувство».
В августе против экс-президента в четвертый раз за год были выдвинуты обвинения. В общей сложности его подозревают в: