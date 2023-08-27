Разведчик рассказал о женщинах в рядах ВСУ под Купянском

«Недавно сбили “птичку” (БПЛА. — Прим. ред.) противника, птичка в хлам. От нее остался “сбросник”, она, видимо, летела на обратный маршрут и была пустая. Сняли, посмотрели — ремешок для крепления боеприпасов розовый, подумали, что, предположительно, “летала” женщина», — рассказал разведчик.
По его словам, когда начали использовать этот «сбросник», при отклеивании липучек обнаружили женские волосы рыжего цвета, разведчик предполагает, что случайно они туда вряд ли попали.
В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. В сводке Минобороны говорилось об «улучшении тактического положения на Купянском направлении».