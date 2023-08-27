Уничтожение Украины. В США пообещали положить конец безрассудству Запада

«Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном. Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике», — написал Кеннеди-младший.
Так он прокомментировал статью официального представителя МИД Марии Захаровой для «Комсомольской правды». Пресс-секретарь министерства иностранных дел отметила, что урановые боеприпасы превращают Украину в «непригодную для жизни землю» и впоследствии могут навредить соседним странам.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.