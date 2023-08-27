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06:53 (мск), источник: © РИА Новости

Уничтожение Украины. В США пообещали положить конец безрассудству Запада

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вашингтон способствует уничтожению Украины, отправляя ВСУ снаряды с обедненным ураном. Об этом в соцсети X написал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном. Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике», — написал Кеннеди-младший.

Так он прокомментировал статью официального представителя МИД Марии Захаровой для «Комсомольской правды». Пресс-секретарь министерства иностранных дел отметила, что урановые боеприпасы превращают Украину в «непригодную для жизни землю» и впоследствии могут навредить соседним странам.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.

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