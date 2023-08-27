Индия приобрела у России первую за четыре года партию урана

Последний раз Москва поставляла в Индию уран в 2019 году: тогда за весь год экспортировали 1,77 тысячи тонн металла на 101,6 миллиона долларов.
Москва и Нью-Дели активно сотрудничают в атомной энергетике. При участии «Росатома» строятся новые блоки АЭС «Куданкулам», обсуждаются перспективы сооружения в Индии новых мощностей по российским проектам.
Как сообщило в четверг РИА Новости, США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005 года. Вашингтон заплатил за него 696,5 миллиона долларов.
В середине августа генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил на встрече с Владимиром Путиным, что госкорпорация приобрела Буденовское месторождение урана в Казахстане и вышла на второе место по запасам этого стратегического металла в мире.