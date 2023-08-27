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11:30 (мск), источник: © РИА Новости

Индия приобрела у России первую за четыре года партию урана

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия в июне поставила в Индию первую с 2019 года партию урана для местной атомной энергетики на 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности республики. Объем купленной Нью-Дели продукции составил 118 тонн.

Источник: © РИА Новости

Последний раз Москва поставляла в Индию уран в 2019 году: тогда за весь год экспортировали 1,77 тысячи тонн металла на 101,6 миллиона долларов.

Москва и Нью-Дели активно сотрудничают в атомной энергетике. При участии «Росатома» строятся новые блоки АЭС «Куданкулам», обсуждаются перспективы сооружения в Индии новых мощностей по российским проектам.

Как сообщило в четверг РИА Новости, США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005 года. Вашингтон заплатил за него 696,5 миллиона долларов.

В середине августа генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил на встрече с Владимиром Путиным, что госкорпорация приобрела Буденовское месторождение урана в Казахстане и вышла на второе место по запасам этого стратегического металла в мире.

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