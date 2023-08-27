Из-за таяния льда Антарктики пингвинам грозит исчезновение Уже сейчас ученые отмечают негативные последствия климатических изменений
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Главное
Спецоперация на Украине
11:16 (мск), источник: ТАСС

Зампред Госдумы предложил МВД ввести вознаграждение за сдачу наркотических «закладок»

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вознаграждение за информацию о «закладках» с наркотиками нужно ввести для борьбы с их распространением. Об этом написал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») в своем обращении к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Копия документа есть в распоряжении ТАСС. У правоохранительных органов недостаточно ресурсов для борьбы с этим, и для решения проблемы нужно ввести ряд мер, считает он.

Источник: AP 2023

Парламентарий пояснил, что сейчас тайники, которые используются для бесконтактного сбыта наркотиков, стали массовым способом распространения запрещенных веществ.

«Именно жители домов чаще всего жалуются на сбытчиков. При этом сотрудники полиции зачастую не реагируют оперативно на соответствующие жалобы из-за недостаточного количества ресурсов у МВД. Решением проблемы может стать введение денежного вознаграждения для граждан за нахождение наркотиков и их сдачу в правоохранительные органы», — указал Даванков.

Для этого, по его словам, для этого надо ввести заявительный порядок взаимодействия МВД и граждан. Если полицейские оперативно не реагируют на заявления о наличии закладок в подъезде или об их распространении в течение нескольких часов, то гражданин должен будет заранее предупредить сотрудников правоохранительных органов о намерении принести наркотики в отделение полиции и после этого получить вознаграждение. Суммы вознаграждения будут устанавливаться приказом МВД РФ, указал парламентарий.

Также он предлагает задействовать видеокамеры и искусственный интеллект для борьбы с рекламой наркотиков и направлять на закрашивание этой рекламы граждан, которым в качестве административного наказания были назначены обязательные работы.

«В-пятых, создание единого информационного центра по борьбе с наркотиками. В настоящее время отсутствует единая мультиплатформенная горячая линия для граждан, которые бы хотели сообщить о фактах рекламы или распространения наркотиков. Номер “112” для этого не подходит, поскольку многие проявления, например нанесение трафаретов, являются легкими административными правонарушениями, которыми неправильно “забивать” телефон полиции», — добавил Даванков.

Кроме того, вице-спикер Госдумы выступил за создание системы мотивации для сотрудников правоохранительных органов бороться с трафаретами и закладками. Эксперимент по введению указанных мер он предлагает провести в Москве.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эта наша привычка для американцев не просто нехарактерна, а совершенно немыслима
Посол России в Турции: история получилась громкой и очень некрасивой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдума