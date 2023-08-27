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14:34 (мск), источник: Газета.Ру

В Молдавии заявили о рисках для существования государства

В Партии социалистов Молдавии заявили, что страна находится в системном кризисе, который может поставить под вопрос ее существование. Об этом говорится на сайте партии.

Источник: РИА Новости

«Сегодня, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что еще никогда за минувшие три десятилетия Республика Молдова не оказывалась в таком глубоком системном кризисе, который может поставить под вопрос само существование нашего государства», — сказано в сообщении.

С точки зрения представителей партии, нынешняя власть привела Молдавию к социально-экономическому, энергетическому и политическому кризису.

До этого бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон назвал главу государства Майю Санду и ее правительство марионетками в руках внешних игроков.

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