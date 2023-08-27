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21:15 (мск), источник: Известия

В США допустили вторжение Польши и Венгрии на Украину после СВО

Бывший морпех-разведчик США, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер высказал предположение, что Польша и Венгрия захотят вторгнуться на территорию Украины после окончания российской спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

В рамках интервью YouTube-каналу Dialogue works, опубликованного 25 августа, Риттер отметил, что в ходе этого возможного вторжения Украина может понести тяжелые территориальные потери.

«Что сдерживает Будапешт от того, чтобы вторгнуться и захватить Закарпатье, где проживает венгерское население? Что предотвратит интервенцию Польши в Волынскую область?» — указал он, добавив, что, по его мнению, «их ничто не остановит».

В итоге от Украины, по мнению американского экс-разведчика, может остаться лишь «крохотное государство без промышленного производства».

До этого, 24 августа, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что Варшава желает стать во главе обширной империи, простирающейся у границ России. По его словам, польские власти видят себя хозяевами империи, распространяющейся на большую часть Украины и Белоруссии.

Ранее, 9 августа, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении Польши захватить Западную Украину. По его словам, Польша намерена создать польско-украинское соединение, чтобы оккупировать территории страны. Он также добавил, что ряд областей Западной Украины воспринимается Варшавой как исконно польские земли.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что Варшава рассчитывает сформировать некую коалицию «под зонтиком НАТО», напрямую вмешаться и «оторвать кусок пожирнее» от Киева. Он поручил директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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