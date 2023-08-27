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22:11 (мск), источник: © РИА Новости

Минск предложил организовать совместный саммит БРИКС — ЕАЭС — ШОС

МИНСК, 27 авг — РИА Новости. Белоруссия предлагает организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

Источник: РИА "Новости"

Глава белорусского внешнеполитического ведомства напомнил, что ЕАЭС, ШОС и БРИКС по своей сути союзы.

«Это союзы дружественных государств-единомышленников, которые проводят единую линию на развитие, и, конечно, сопряжение этих структур могло бы ускорить процессы построения справедливого инклюзивного многополярного мира», — сказал Алейник в эфире телеканала ОНТ.

«Мы в ходе саммита озвучили инициативу нашего президента, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года, о подготовке и проведении саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС. Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня, нацеленную на устойчивое экономическое развитие, на создание лучших условий для торговли, благосостояния наших граждан и развития наших стран», — подчеркнул министр.

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