WP заявила об отсутствии стремления у США к урегулированию конфликта на Украине

Он напоминает, что контрнаступление вызвало досаду как для Украины, так и для ее союзников.
«Однако большинство должностных лиц США высокого ранга, по всей видимости, вместо того, чтобы искать быстрый выход в дипломатической сфере, все более убеждены в том, что нам нужно твердо поддерживать Киев», — уточняет Игнейшес.
По словам автора статьи, в администрации Соединенных Штатов полагают, что «стратегическое терпение остается лучшим оружием». Американские официальные лица также предполагают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут нанести удар по оборонительным силам РФ в этом году.
Накануне, 26 августа, The New York Times сообщила, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки советам западных союзников Киева и рекомендации Пентагона продолжает настаивать на необходимости усиления обороны около купянского района. Газета отметила, что командование армии Украины перебросило своих военных для защиты обширной линии фронта туда, хотя при этом поддержка в тот период требовалась на других фронтах.
До этого, 24 августа, американский политик Аджаму Барака отметил, что Пентагон и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США знали, что украинское контрнаступление обречено на провал.
23 августа советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан также признал медленные темпы контрнаступления ВСУ и успехи российских сил на северо-востоке страны. По его словам, подобное положение «рискует перегрузить американскую и международную поддержку, необходимую для оказания экономической и военной помощи Киеву».
В июле президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие результатов украинского контрнаступления. По словам главы государства, ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.