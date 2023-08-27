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22:48 (мск), источник: Известия

WP заявила об отсутствии стремления у США к урегулированию конфликта на Украине

США критикуют Украину за проведение контрнаступления и не ждут от украинской армии больших успехов в этом году. Однако при этом Вашингтон не стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта, пишет 27 августа обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес в своей авторской колонке.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Он напоминает, что контрнаступление вызвало досаду как для Украины, так и для ее союзников.

«Однако большинство должностных лиц США высокого ранга, по всей видимости, вместо того, чтобы искать быстрый выход в дипломатической сфере, все более убеждены в том, что нам нужно твердо поддерживать Киев», — уточняет Игнейшес.

По словам автора статьи, в администрации Соединенных Штатов полагают, что «стратегическое терпение остается лучшим оружием». Американские официальные лица также предполагают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут нанести удар по оборонительным силам РФ в этом году.

Накануне, 26 августа, The New York Times сообщила, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки советам западных союзников Киева и рекомендации Пентагона продолжает настаивать на необходимости усиления обороны около купянского района. Газета отметила, что командование армии Украины перебросило своих военных для защиты обширной линии фронта туда, хотя при этом поддержка в тот период требовалась на других фронтах.

До этого, 24 августа, американский политик Аджаму Барака отметил, что Пентагон и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США знали, что украинское контрнаступление обречено на провал.

23 августа советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан также признал медленные темпы контрнаступления ВСУ и успехи российских сил на северо-востоке страны. По его словам, подобное положение «рискует перегрузить американскую и международную поддержку, необходимую для оказания экономической и военной помощи Киеву».

В июле президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие результатов украинского контрнаступления. По словам главы государства, ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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