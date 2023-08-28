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02:23 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине начали разбирать кассетные боеприпасы

На Украине начали разбирать кассетные артиллерийские боеприпасы M483A1 американского производства, пишет издание The Drive. Из них извлекают суббоеприпасы, которыми вооружают беспилотные летательные аппараты. Каждый снаряд несет 88 кассетных боевых элементов, способных пробивать броню.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Как пишет издание, в соцсетях появилось видео, демонстрирующее украинских военных, которые разрезают артиллерийский снаряд M483A1 калибра 155 миллиметров. Он несет осколочные и кумулятивные кассетные боевые элементы DPICM (Dual-purpose improved conventional munition). В публикации предположили, что на запись попали военнослужащие подразделения беспилотников, приписанного к 92-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Каждый снаряд M483A1 несет 64 суббоеприпаса M42 и 24 элемента M46. Отмечается, что суббоеприпасы с кумулятивным зарядом могут пробивать до 2,75 дюйма (почти семь сантиметров) стальной гомогенной брони.

В июле представитель администрации американского президента Джо Байдена сообщил, что США уже приняли решение о поставке Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов.

В марте главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко допустил, что Киев запросил у Вашингтона поставку кассетных авиационных бомб Mk 20, чтобы получить возможность для поражения бронетехники с помощью дронов.

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