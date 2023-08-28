Спикер Палаты представителей США поддержал запуск процедуры импичмента Байдену

«Если посмотреть на информацию, которую мы успели собрать за все это время, расследование по вопросу импичмента является естественным шагом», — сказал господин Маккарти Fox News.
Спикер Палаты представителей считает, что семья президента вовлечена в «культуру коррупции». По его мнению, американская общественность «заслуживает ответов».
Республиканская партия контролирует Палату представителей, Демократическая партия — Сенат. Для импичмента необходимо, чтобы решение приняли обе палаты. Конгресс находится на каникулах, он вернется к работе в середине сентября.
В Конгрессе США ранее в августе опубликовали очередную порцию компромата об иностранном бизнесе сына президента США Джо Байдена — Хантера. Согласно документу, речь идет о многомиллионных переводах на счета Байденов из России, Казахстана, Украины. Кроме этого выяснилось, что с бизнесменами, отправлявшими деньги, господин Байден лично встречался, будучи вице-президентом.