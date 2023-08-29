Китай и США задействуют новые каналы связи для решения экономических вопросов

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Власти Китая и США будут заниматься урегулированием двусторонних торгово-экономических вопросов за счет новых совместных коммуникационных каналов. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.
«[Глава Минкоммерции Китая] Ван Вэньтао и [министр торговли США] Джина Раймондо признали важность поддержания открытого и продуктивного диалога между КНР и Соединенными Штатами в торгово-экономической сфере. Они объявили о создании новых межведомственных коммуникационных каналов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства по итогам встречи руководителей экономических ведомств двух стран, которая состоялась в Пекине.
Как уточняется, для согласования и урегулирования соответствующих проблем Пекин и Вашингтон сформировали специальную межправительственную рабочую группу, в которую будут входить китайские и американские чиновники на уровне заместителей министров, ответственные лица департаментов и управлений, а также представители деловых кругов двух государств.
«Они будут заниматься проработкой методов для решения конкретных деловых вопросов», — прокомментировало Минкоммерции Китая.
Соответствующие консультации на уровне замминистров, как отмечается, планируется организовывать дважды в год. Что касается глав торгово-экономических ведомств КНР и США, они «будут поддерживать друг с другом регулярные контакты и проводить встречи как минимум раз в год». «Кроме того, стороны запустили механизм обмена информацией, касающейся экспортных ограничений», — говорится в заявлении. Тем самым, как отмечается, Китай и Соединенные Штаты рассчитывают более эффективно разъяснять друг другу специфику работы соответствующих механизмов и оптимизировать контакты.
«Стороны будут осуществлять взаимодействие, касающееся информации об экспортных ограничениях, в соответствии с национальными законодательствами КНР и США», — проинформировало китайское экономическое ведомство.