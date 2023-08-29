Удары по Крыму, заявление Папы Римского и лунная миссия. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий не ожидается.
С докладом у президента будет глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, он расскажет «о работе службы, о ее успехах, о текущих вопросах».
«В это хотят верить представители киевского режима». «Они хотят делать все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт».
«Страны Запада отдают себе отчет в опасности этого». «Идет столкновение точек зрения» Киева и Запада, «мы очень внимательно за этим наблюдаем».
«Присутствие президента не предусматривается».
«Информацией [о похоронах] не располагаем»: этим занимаются родные и близкие погибшего.
О разговоре Шольца и Макрона
«Пусть, наверное, сами французы и немцы обсуждают эту публикацию» таблоида Bild.
«Действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили».
«Мы видим де-факто подтверждение» успеха России в преодолении санкций — объективные данные.
«У них (Франции и Германии — прим. ТАСС) свои дела, у нас свои дела. Нам важнее наши дела».
О заявлении Папы Римского о наследии Российской империи
«Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо».
«Наше наследие не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее».
Задача государства, общества, преподавателей школ и вузов — нести в массы это наследие. То, что Папа Римский «звучит в унисон» с этой работой, «это очень отрадно».
«Это действительно большой успех»: в «сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство деталей и узлов». «Работа еще не закончена, еще предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями». «Можно поздравить наших авиастроителей с этим успехом».
Президент «детально знает график импортозамещения» и в авиации, и в других отраслях.
Посещения завода в Комсомольске-на-Амуре у Путина нет.
«Вся страна следила за миссией». «Мы знаем с вами, что путь к звездам — он лежит через тернии». «Ничего в этом (в неудаче миссии — прим. ТАСС) нет страшного, главное — продолжать российскую космическую программу».
Реализация космической программы «никогда не была без сбоев». «Это не повод, чтобы отчаиваться, это не повод, чтобы рвать на себе волосы». Нужно «сделать выводы».