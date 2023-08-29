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13:21 (мск), источник: ТАСС

Удары по Крыму, заявление Папы Римского и лунная миссия. Темы брифинга Пескова

Желание Украины наносить удары по Крыму, историческое наследие, а также успехи в авиастроении и судьба лунной миссии РФ стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий не ожидается.

С докладом у президента будет глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, он расскажет «о работе службы, о ее успехах, о текущих вопросах».

О якобы разрешении Запада Украине наносить удары по Крыму

«В это хотят верить представители киевского режима». «Они хотят делать все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт».

«Страны Запада отдают себе отчет в опасности этого». «Идет столкновение точек зрения» Киева и Запада, «мы очень внимательно за этим наблюдаем».

О похоронах Пригожина

«Присутствие президента не предусматривается».

«Информацией [о похоронах] не располагаем»: этим занимаются родные и близкие погибшего.

О разговоре Шольца и Макрона

«Пусть, наверное, сами французы и немцы обсуждают эту публикацию» таблоида Bild.

«Действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили».

«Мы видим де-факто подтверждение» успеха России в преодолении санкций — объективные данные.

«У них (Франции и Германии — прим. ТАСС) свои дела, у нас свои дела. Нам важнее наши дела».

О заявлении Папы Римского о наследии Российской империи

«Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо».

«Наше наследие не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее».

Задача государства, общества, преподавателей школ и вузов — нести в массы это наследие. То, что Папа Римский «звучит в унисон» с этой работой, «это очень отрадно».

О SJ-100

«Это действительно большой успех»: в «сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство деталей и узлов». «Работа еще не закончена, еще предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями». «Можно поздравить наших авиастроителей с этим успехом».

Президент «детально знает график импортозамещения» и в авиации, и в других отраслях.

Посещения завода в Комсомольске-на-Амуре у Путина нет.

О миссии «Луна-25»

«Вся страна следила за миссией». «Мы знаем с вами, что путь к звездам — он лежит через тернии». «Ничего в этом (в неудаче миссии — прим. ТАСС) нет страшного, главное — продолжать российскую космическую программу».

Реализация космической программы «никогда не была без сбоев». «Это не повод, чтобы отчаиваться, это не повод, чтобы рвать на себе волосы». Нужно «сделать выводы».

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