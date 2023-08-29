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23:28 (мск), источник: © РИА Новости

Постпредство в ООН: Россия начнет ядерные испытания только после США

ООН, 29 авг — РИА Новости. Россия прибегнет к ядерным испытаниям только в том случае, если США сделают это первыми, заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства РФ при организации Дмитрий Глухов.

Источник: AP 2023

Ранее замгоссекретаря США Бонни Дженкинс заявила, что США обеспокоены данным в феврале указанием президента РФ Владимира Путина о готовности к ядерному испытанию.

«Особую озабоченность вызывает то, что США, государство, которое является единственным применившим ядерное оружие, а также удерживает лидерство по количеству проведенных ядерных испытаний, не первый год сохраняют открытым вопрос о возвращении к испытаниям. И по этой причине не ратифицируют ДВЗЯИ», — сказал Глухов.

На этом фоне, по его словам, Россия не признает право Вашингтона выступать с какими-либо обвинениями в свой адрес.

«Хотим подчеркнуть, что упомянутое сегодня заявление президента России о гипотетической возможности возобновления нашей страной ядерных испытаний, озвученное в ходе его послания Федеральному собранию РФ, следует рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США. Оно является превентивным сигналом Вашингтону», — подчеркнул он. «К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если Соединенные Штаты сделают это первыми», — указал дипломат.

В отличие от США Россия не только подписала, но и ратифицировала ДВЗЯИ.

Выступая перед Федеральным собранием в феврале 2023 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть информация, что в США задумываются о возможности натурных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом разработки новых типов американских ядерных боеприпасов. В связи с этим российский лидер поручил Минобороны России и «Росатому» обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.

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