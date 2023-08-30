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03:40 (мск), источник: ТАСС

Орбан заявил, что предупреждал НАТО об опасности конфликта с Россией

Премьер-министр Венгрии считает, что если какая-нибудь западная страна отправит военных на Украину, то это будет означать «прямую войну между Западом и РФ».

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предупреждал США и НАТО о том, что конфликт на Украине может привести к крупному столкновению с Россией, однако пока его не хотят слышать.

«Если какая-нибудь западная страна отправит военных (на Украину — прим. ТАСС), это будет означать прямую войну между Западом и Россией. Эта война немедленно станет третьей мировой. Так что сейчас очень опасный момент, — сказал Орбан в интервью телеведущему Такеру Карлсону, которое вышло на странице Карлсона в соцсети X (ранее Twitter). — Это абсолютно ясно не только для меня, но и для людей на улицах, для обычных граждан, что мы живем в очень опасный момент, что третья мировая война стучится в дверь и мы должны быть очень и очень осторожны. Это мое постоянное послание Америке и саммиту НАТО — будьте осторожны».

На вопрос ведущего о том, какой ответ он получил на эти предостережения, Орбан заявил, что его не услышали. «Они больше, поэтому они умнее», — сказал премьер Венгрии.

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