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07:57 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: габонские военные объявили о роспуске институтов власти

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Военные Габона объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске органов власти, передает агентство AFP и Reuters.

Источник: AFP 2023

«Габонские солдаты объявляют по телевидению об отмене выборов и роспуске институтов», — говорится в сообщении.

Также говорится, что границы закрыты «до дальнейшего уведомления».

Военные заявили о намерении покончить с действующим в стране режимом. В столице страны Либревиль слышна стрельба.

В среду утром стало известно, что действующий президент 64-летний Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2 процента голосов. Впервые его избрали в 2009 году, после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона.

В стране приостановлено вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24. Введен комендантский час и заблокирован доступ в интернет.

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