СМИ: габонские военные объявили о роспуске институтов власти

«Габонские солдаты объявляют по телевидению об отмене выборов и роспуске институтов», — говорится в сообщении.
Также говорится, что границы закрыты «до дальнейшего уведомления».
Военные заявили о намерении покончить с действующим в стране режимом. В столице страны Либревиль слышна стрельба.
В среду утром стало известно, что действующий президент 64-летний Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2 процента голосов. Впервые его избрали в 2009 году, после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона.
В стране приостановлено вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24. Введен комендантский час и заблокирован доступ в интернет.