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09:30 (мск), источник: Известия

Путин поздравил Лукашенко с Днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем рождения.

Источник: AP 2023

«На протяжении многих лет Вы неустанно трудитесь на благо братского народа Беларуси, проводите последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между нашими странами», — приводится текст поздравления главы государства на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность в том, что совместными усилиями Минск и Москва могут преодолеть любые трудности. Президент России также указал на наращивание сотрудничества между двумя странами, в том числе в формате Союзного государства. Кроме того, Путин пожелал Лукашенко здоровья, счастья и успехов в политической деятельности.

Александр Лукашенко — первый президент Республики Беларусь. Он родился 30 августа 1954 года в Оршанском районе Витебской области. В этом году белорусскому лидеру исполнилось 69 лет.

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