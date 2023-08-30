09:30 (мск), источник: Известия
Путин поздравил Лукашенко с Днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем рождения.
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«На протяжении многих лет Вы неустанно трудитесь на благо братского народа Беларуси, проводите последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между нашими странами», — приводится текст поздравления главы государства на сайте Кремля.
Российский лидер выразил уверенность в том, что совместными усилиями Минск и Москва могут преодолеть любые трудности. Президент России также указал на наращивание сотрудничества между двумя странами, в том числе в формате Союзного государства. Кроме того, Путин пожелал Лукашенко здоровья, счастья и успехов в политической деятельности.
Александр Лукашенко — первый президент Республики Беларусь. Он родился 30 августа 1954 года в Оршанском районе Витебской области. В этом году белорусскому лидеру исполнилось 69 лет.