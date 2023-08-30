В Запорожской области опровергли слухи о прорыве ВСУ первой линии обороны

«Что бы ни говорили западные кураторы — и в СМИ я много читаю, и английской прессы — они говорят о том, что первая линия взломана и так далее — не взломана первая линия. И тот, кто понимает, и тот, кто находится на позициях, хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена. Они подошли только к первой линии», — сказал Балицкий.
По его словам, украинские силы не только не прошли первую линию, но и не взяли Работино.
«Наши ребята закрепились достаточно плотно на юге Работино», — уточнил Балицкий.
В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа «Осман» с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.