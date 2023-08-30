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11:36 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожской области опровергли слухи о прорыве ВСУ первой линии обороны

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что, несмотря на заявления Запада, украинские силы не смогли не только прорвать первую линию обороны российских войск, но и взять Работино.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Что бы ни говорили западные кураторы — и в СМИ я много читаю, и английской прессы — они говорят о том, что первая линия взломана и так далее — не взломана первая линия. И тот, кто понимает, и тот, кто находится на позициях, хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена. Они подошли только к первой линии», — сказал Балицкий.

По его словам, украинские силы не только не прошли первую линию, но и не взяли Работино.

«Наши ребята закрепились достаточно плотно на юге Работино», — уточнил Балицкий.

В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа «Осман» с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

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