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12:58 (мск), источник: Ведомости

Мирошник назначен послом по особым поручениям по преступлениям Киева

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник станет послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ. Новую должность ввели по приказу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

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Источник: Reuters

Должность создали для совместной и слаженной работы всех структур власти по «реализации в полной мере принципа неотвратимости наказания и уголовного преследования за совершенные преступления», объяснила Захарова.

На Мирошника возлагается обязанность вести взаимодействие от имени МИД РФ с другими федеральными и региональными органами власти, которые занимаются сбором, обобщением информации, правовой оценкой преступлений киевского режима. Ему также предстоит готовить доклады на основании расследований по наиболее резонансным преступлениям в отношении мирных граждан, военнопленных, медиков, журналистов, священнослужителей и других лиц.

Родион Мирошник был освобожден от должности посла ЛНР в России 9 ноября 2022 г. Такое решение приняли после присоединения региона к России.

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