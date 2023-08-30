Мирошник назначен послом по особым поручениям по преступлениям Киева

Должность создали для совместной и слаженной работы всех структур власти по «реализации в полной мере принципа неотвратимости наказания и уголовного преследования за совершенные преступления», объяснила Захарова.
На Мирошника возлагается обязанность вести взаимодействие от имени МИД РФ с другими федеральными и региональными органами власти, которые занимаются сбором, обобщением информации, правовой оценкой преступлений киевского режима. Ему также предстоит готовить доклады на основании расследований по наиболее резонансным преступлениям в отношении мирных граждан, военнопленных, медиков, журналистов, священнослужителей и других лиц.
Родион Мирошник был освобожден от должности посла ЛНР в России 9 ноября 2022 г. Такое решение приняли после присоединения региона к России.