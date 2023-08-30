Российские военные нанесли удары по центрам управления и разведки ВСУ

«Ночью 30 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — указали в ведомстве.
В министерстве также рассказали о ситуации на основных направлениях СВО.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять украинских атак. Противник потерял до 380 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре броневика, семь автомобилей две гаубицы Д-20, орудие «Мста-Б», а также противотанковую пушку «Рапира».
На Запорожском направлении отбиты девять атак ВСУ. Потери противника за сутки здесь составили до 85 человек личного состава, танк, три броневика, два пикапа, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119, самоходные артиллерийские установки: «Гвоздика», «Богдана», а также AS-90.
На Купянском направлении Западная группировка войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила три атаки. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, три броневика, три автомобиля, два орудия М109, гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика» и Krab.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Противник лишился до 60 военных, двух броневиков и двух автомобилей.
На Южнодонецком подразделения Восточной группировки войск ударили по войскам и технике ВСУ, потери противника составили до 120 человек личного состава, два броневика, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении огнем ликвидированы до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30.