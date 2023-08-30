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15:17 (мск), источник: Известия

Мятежники в Нигере аннулировали соглашения с Францией по безопасности

Мятежники в Нигере аннулировали все соглашения с Францией в области безопасности. Об этом 30 августа сообщил телеканал Al Jazeera.

Источник: AFP 2023

В частности, военный совет Нигера приостановил действие договора о военном присутствии французских войск на территории страны. Зачинщики госпереворота дали Франции месяц на вывод своих войск с территории африканского государства.

Кроме того, мятежники отменили комендантский час, введенный 27 июля.

Ранее, в конце августа, в Нигере сторонники военных, пришедших к власти в результате государственного переворота, провели демонстрации у французской военной базы в Ниамее. Они потребовали от Парижа, чтобы французские силы покинули страну.

До этого, 25 августа, военные потребовали у французского посла покинуть страну. В МИД Франции заявили, что мятежники не обладают правом выступать с подобными требованиями.

Ранее, 18 августа, комиссар Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах отметил, что сообщество приняло решение относительно дня для осуществления военного вторжения в Нигер, однако о нем не будет объявлено.

Президентская гвардия организовала мятеж в Нигере 26 июля. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее, а на следующий день они объявили, что он смещен.

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