И снова в школу: девять главных атрибутов Дня знаний Главные атрибуты, без которого не обходится ни одно 1 Сентября
Фоторепортажи
16Жара в мире
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
15:31 (мск), источник: Известия

Захарова указала на невозможность реализации зерновой сделки без участия РФ

Без участия России реализации зерновой сделки быть не может, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом 30 августа она прокомментировала материалы турецких СМИ, в которых говорится о продлении черноморской зерновой инициативы без участия российской стороны.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Если речь идет о соглашении, в котором участвует Россия, то без России оно работать не может. Это невозможно физически», — сказала дипломат на брифинге.

Также Захарова отметила, что зерновая сделка будет одной из тем обсуждения главы МИД РФ Сергея Лаврова и с его турецким коллегой Хаканой Фиданом на встрече в Москве, которая пройдет 31 августа. Дипломат уточнила, что стороны в ходе разговора затронут ситуацию вокруг стамбульских договоренностей, а также действующего меморандума Россия — ООН по нормализации экспорта сельхозпродукции.

Ранее, 28 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспектива возобновления продуктовой сделки зависит только от выполнения российской части договоренностей.

Вместе с тем в тот день источник «РИА Новости», участвующий в переговорном процессе о возобновлении зерновой инициативы, рассказал, что Анкара и ООН прорабатывают возможность возобновления переговоров по сделке с технической делегацией России в Турции.

17 июля действие зерновой сделки прекратилось по инициативе России. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае снятия ограничений для российского сельхозэкспорта, подключения к системе SWIFT Россельхозбанка, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Конец сметы: до экономики не дошло 1,6 трлн бюджетных средств за полгода
Получить удобрение: Минтранс поддержал перевозку мягких контейнеров через Керчь
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатияЗахарова Мария