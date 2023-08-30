Захарова указала на невозможность реализации зерновой сделки без участия РФ

«Если речь идет о соглашении, в котором участвует Россия, то без России оно работать не может. Это невозможно физически», — сказала дипломат на брифинге.
Также Захарова отметила, что зерновая сделка будет одной из тем обсуждения главы МИД РФ Сергея Лаврова и с его турецким коллегой Хаканой Фиданом на встрече в Москве, которая пройдет 31 августа. Дипломат уточнила, что стороны в ходе разговора затронут ситуацию вокруг стамбульских договоренностей, а также действующего меморандума Россия — ООН по нормализации экспорта сельхозпродукции.
Ранее, 28 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспектива возобновления продуктовой сделки зависит только от выполнения российской части договоренностей.
Вместе с тем в тот день источник «РИА Новости», участвующий в переговорном процессе о возобновлении зерновой инициативы, рассказал, что Анкара и ООН прорабатывают возможность возобновления переговоров по сделке с технической делегацией России в Турции.
17 июля действие зерновой сделки прекратилось по инициативе России. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае снятия ограничений для российского сельхозэкспорта, подключения к системе SWIFT Россельхозбанка, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.
Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.