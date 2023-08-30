МАК решил не расследовать причины крушения самолета Пригожина

На сайте МАК в разделе «направления деятельности» говорится, что комитет «расследует все авиационные происшествия с воздушными судами государств—участников Соглашения как на их территориях, так и за их пределами, а также в рамках соглашений, заключенных с другими государствами».
В МАК входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Организация сотрудничает с другими странами в рамках ИКАО, ИАТА, EASA, ЕврАзЭС и других мировых союзов.
Ранее сегодня, 30 августа, бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий (CENIPA) сообщил, что МАК уведомил центр о том, что «на данный момент» не собирается расследовать крушение самолета Embraer по международным правилам. Как сообщили в центре, в своем ответе МАК сослался на п. 13 правил Международной организации гражданской авиации (ИКАО): если ЧП произошло на внутреннем рейсе, на него не распространяются международные нормы. В свою очередь, производитель самолета бразильская Embraer и CENIPA хотели бы международного расследования, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
Позже в Кремле подтвердили, что международное расследование крушения самолета Евгения Пригожина проводить не планируется. В Кремле будут руководствоваться выводами Следственного комитета России, который ведет расследование в рамках уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).