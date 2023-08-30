Как Владимир Ленин пережил сразу три выстрела в упор Вошедшее в историю покушение Фанни Каплан осталось в ней благодаря флеру загадок, несоответствий и противоречий.
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
16Жара в мире
Главное
Спецоперация на Украине
18:27 (мск), источник: Ведомости

Боррель предложил создать новый фонд для военной помощи Украине после 2023 года

В Евросоюзе предложили создать новый фонд для оказания военной поддержки Украине в 2024—2027 гг. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет «Интерфакс».

Источник: AP 2023

«Я предложил [создать] фонд поддержки Украины на период 2024—2027 гг. Его цель в том, чтобы обеспечить надежность нашей военной помощи», — сказал он и уточнил, что фонд будет связан с Европейским фондом мира.

По его словам, объем средств фонда может составить 5 млрд евро в год и это «потолок, а не цель расходов». Боррель выразил надежду, что согласие по созданию фонда должно быть получено до конца года.

18 июля издание Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов сообщило, что в течение 2024−2028 гг. ЕС может создать новый фонд для помощи ВСУ в размере 20 млрд евро. Отмечалось, что ЕС не будет напрямую платить за оружие для Украины, — вместо этого средства фонда будут расходоваться на покрытие трат государств, которые будут закупать и передавать вооружения Киеву.

Российские власти неоднократно критиковали поставки военной помощи Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Когда и как начнет работать цифровой рубль в России
«Надо поддерживать женщин, а не запрещать аборты в частных клиниках»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС