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20:43 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ сообщил, что Лавров может обсудить зерновую сделку в ходе встреч на саммите G20

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров может обсудить тему зерновой сделки в ходе двусторонних встреч на полях саммита G20. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «360».

Источник: РИА "Новости"

«Ведь не только пленарные заседания планируются, но и двусторонние встречи. Я думаю, что, возможно, и эта тема (зерновая сделка — прим. ТАСС) в ходе двусторонних встреч будет подниматься», — сказала она.

Дипломат также указала на то, что в ходе мероприятий в рамках саммита G20 «российская делегация обязательно заострит вопрос» о том, что всегда РФ «была надежным поставщиком, в частности, энергоресурсов, несмотря ни на какие изменения в мире, ни легитимные санкции, давление и так далее». «Мы были, есть и остаемся надежным поставщиком энергоресурсов для всего международного сообщества», — отметила официальный представитель МИД России.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9—10 сентября в очном формате. На него приглашены все лидеры «двадцатки», а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявлял, что Нью-Дели рассчитывает на участие лидеров всех стран объединения. Ранее стало известно, что РФ на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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