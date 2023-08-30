Мятежники Габона назначили президента переходного периода

Военный переворот в Габоне произошел 30 августа после объявления результатов президентских выборов, на которых действующий президент Али бен Бонго Ондимба набрал 64,27% голосов. Оппозиция заявила о фальсификации выборов. Сообщалось, что после закрытия избирательных участков и начала подсчета голосов власти ввели комендантский час и отключили интернет.
Как писали СМИ, президент был отправлен под домашний арест, также были арестованы несколько членов правительства. Мятеж уже осудило правительство Франции, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд также осудила действия военных, но призывала воздержаться от принятия решений на уровне Совбеза ООН по теме переворота.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Габоне, она является «предметом для глубокой озабоченности». В МИД РФ рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в африканскую страну. Такую же рекомендацию дали во французском МИДе.